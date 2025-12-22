あきんどスシローは、12月22日〜食べログで点数3.61の高評価を獲得した、札幌味噌ラーメン界を代表する人気店"すみれ"監修の「札幌濃厚みそラーメン」を全国のスシローで販売する。「札幌濃厚みそラーメン」(480円〜)スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、すしに合う味を徹底追求した"すし屋のラーメン"シリーズをはじめ、これまでに140種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発してきた。現在、日本各地のラーメンの名