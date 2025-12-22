22日朝、福岡県粕屋町の国道でトラックが横転する事故がありました。 警察によりますと、午前8時ごろ、福岡県粕屋町大隈の国道201号で、乗用車とトラックが衝突しました。トラックが横転し、運転していた50代の男性が病院に搬送されました。命に別条はないということです。警察が事故の原因を調べています。