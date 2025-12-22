【新興国通貨】ドルオフショア人民元は一時７．０３割れ＝中国人民元 ドル人民元は元高傾向継続。今日の中国人民銀行の政策金利（最優遇貸出金利/ローンプライムレート１年。５年）の据え置きは予想通りも発表後に一時現高が強まり、ドルオフショア人民元（USDCNH)は７．０３４０台から７．０２９８を付けた。すぐに反発し、発表前の水準に戻した。ドルオンショア人民元は１０時半のスタート時にオフショア