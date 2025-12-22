今年、最も忙しかった俳優は誰か――。業界内では、今や北海道を代表する人気演劇ユニットに成長した「チーム・ナックス（TEAM NACS）」のあの人では？と言われている。といっても、大泉洋（52）ではない。＊＊＊【写真を見る】盟友は大泉洋「2025年最も忙しかった俳優」とは？チーム・ナックスは1996年、北海学園大学（北海道）の演劇研究会に所属する地元出身の若者らによって結成された。メンバーは、リーダーの森崎博