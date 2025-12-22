日本相撲協会は２２日、大相撲初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表した。新大関・安青錦（安治川）が東京・江東区内で会見を行った。大関に載った自身のしこ名を指差し「うれしい気持ちがあるのと、もう一つ上を目指したいと思っている」と語った。先場所初優勝を果たし、場所後に大関昇進。冬巡業など約１か月を過ごし「巡業で新大関と呼ばれた時に『新大関になれたな』と実感が沸いた。今までと比