突如降板を発表日本が高度経済成長期にあった1960年代は、いわゆる“アングラ演劇”が脚光を浴びた時期でもある。【写真を見る】「70歳の妊婦」を演じた竹下景子「紅テント」こと「状況劇場」を主宰した唐十郎（故人）、「天井棧敷」創設者の寺山修司（同）、「早稲田小劇場」を創立した鈴木忠志（86）といった劇作家や演出家がけん引役だったが、「劇団黒テント」を率いた佐藤信（まこと・82）もその一人だ。「例年、この時期に