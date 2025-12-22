東京都議会で「女性活躍推進条例」が可決、成立した。小池百合子都知事は審議入りにあたり、「職場や社会に根強く起こる、性別による無意識の思い込みの解消に社会全体で取り組む」と語ったが、松本明子副知事から「男性管理職を対象とした生理痛の体験会」などを指針に盛り込む考えが示されると、SNS上では賛否が出た。【映像】生理痛体験セミナーの様子いわゆる“理念条例”でもある今回の条例は、うまく機能するのだろうか