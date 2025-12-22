きょう午前10時半ごろ、東京・港区の品川駅近くに刃物を持った男が現れ、一時騒然としました。男は現行犯逮捕され、通行人などにけがはありませんでした。【写真を見る】【速報】東京・品川駅近くで刃物男 銃刀法違反でスリランカ国籍の23歳男を逮捕カッターナイフを首にあてて歩き…通行人にけがなし警視庁警視庁によりますと、きょう午前10時半ごろ、東京・港区の品川駅港南口の交番近くで、カッターナイフを首にあてて