鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられたH3ロケット8号機が残した白煙。2段目のエンジンが予定より早く燃焼停止した＝22日午前10時53分宇宙航空研究開発機構（JAXA）は22日午前、日本版衛星利用測位システム（GPS）を構成する準天頂衛星「みちびき5号機」を搭載したH3ロケット8号機を、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げた。ロケットは飛行中、2段目のエンジンが予定より早く燃焼停止した。JAXAが状況を確認して