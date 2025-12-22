元東京地検特捜部副部長で元衆院議員の若狭勝弁護士が22日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。東京・赤坂の個室サウナ火災で30代の夫婦が死亡したことについて、業務上過失致死が成立する可能性が高いとした。この事故ではサウナ室に閉じ込められる形で2人が命を落とした可能性が指摘されている。捜査関係者によると、夫が妻に覆いかぶさるように倒れており、夫は背中側の方から腰に掛けて