女優・グラビアアイドルの鳥住奈央さんが自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告しました。 【写真を見る】【 元ミニスカポリス・鳥住奈央 】一般男性と結婚「新たな生活のスタートとして、今後は海外を拠点に活動」「感謝の気持ちを忘れず、一歩一歩前へ」鳥住奈央さんは「私事で大変恐縮ではございますが、私鳥住奈央はこのたび、一般男性の方と入籍致しました事をご報告申し上げます。」と、投稿。続けて「こ