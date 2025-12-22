元東京地検特捜部副部長で元衆院議員の若狭勝弁護士が22日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。東京・赤坂の個室サウナ火災で30代の夫婦が死亡したことについて、捜査側が業務上過失致死容疑も視野に入れていることに関して、捜査のハードルを指摘した。若狭弁護士によると、「現場が密室」「防犯カメラがない」「目撃者がいない」という3点があるという。この事故では、サウナストーンに何