今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。12月21日（日）の同番組では、「2025年 プロから見たEIGHT-JAM的音楽ニュース」が発表された。様々なトピックで溢れた今年の音楽界。では、プロ目線だとどんな話題が気になっていたのか？今回、スタジオには、いきものがかり・水野良樹、Tempalay・AAAMYYY、音楽プロデューサー・もふくちゃん