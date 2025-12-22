瀬戸内地方は海沿いで晴れていますが、内陸ではおおむね曇りで雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降は雲の広がりやすい天気になるでしょう。日中の最高気温は岡山で13度、津山で10度、高松で12度の予想です。21日よりも気温は2度前後低くなります。 23日は高気圧に覆われて昼過ぎにかけて晴れそうですが、夕方からは次第に雲が広がるでしょう。夜は香川県で雨の降るところがある見込みです。朝の最低気温は岡山で0度、津山