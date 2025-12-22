離別から１年、どちらも難しい状況にあるだけに、復縁説が浮上しても不思議ではない。英メディア『Football Insider』は12月20日、スコットランドの名門セルティックがバーミンガムに所属する古橋亨梧の「再獲得に関心を寄せている」と報じた。2021年夏にヴィッセル神戸からセルティックに移籍した古橋は、日本サッカー界をよく知るアンジェ・ポステコグルー監督の下で活躍。エースとしてタイトル獲得に貢献し、得点王や最