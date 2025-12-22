米国のルビオ国務長官は19日、日中対立の激化に言及した際に「強固な米日同盟を維持すると同時に、中国と建設的な協力を行う可能性もある」と述べ、日本と中国の間でバランスを保つよう努める意向を示した。また、日本における核兵器保有を望む発言をけん制する意図があると思われる発言もした。フランスメディアのRFIが伝えた。トランプ大統領が日中対立問題において曖昧な態度を取り続けている中で、ルビオ長官の談話は日本側に