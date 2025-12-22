プロ野球・巨人からオーストラリアに約1ヶ月半派遣されていた石塚裕惺選手らが21日、帰国しました。派遣先はアデレード・ジャイアンツで、参加していたのは石塚選手の他に、荒巻悠選手、代木大和投手、田村朋輝投手です。帰国した4選手は早速スマホで近隣のレストランを検索。日本のご飯が食べたいなどと口にしていました。石塚選手は報道陣の取材に応じ、野生のカンガルーに遭遇して怖かった、動物園ではカンガルーに餌をあげたな