女優の前田敦子（34）が22日配信のABEMA「隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-」に出演。恋愛で“告白”したことないと明かす場面があった。「隣の恋は青く見える」は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。スタジオトークでは「思い出の告白」というテーマでトークを展