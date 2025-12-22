「2025年報道写真展」を訪れ、自身の写真の前でポーズをとる高市首相＝22日午前、東京・日本橋三越本店高市早苗首相は22日、東京都内で開催中の「2025年報道写真展」（東京写真記者協会主催）に足を運んだ。ロシアに侵攻されるウクライナの住民や、アサド政権が崩壊した中東シリアで強権支配を支えた秘密収容所の写真を観賞。記者団に「一日も早く平和が戻るようにと祈るような思いだった」と語った。米大リーグ・ワールドシリ