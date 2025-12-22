Photo: T. Schneider/ Shutterstock.com ロボット掃除機の代名詞が…。iRobot（アイロボット）と言えば誰もが知るロボット掃除機のパイオニアです。2002年にロボット掃除機「ルンバ」が登場してから23年。ロボット掃除機という概念すらなかったところから、ここまで普及したロボット掃除機市場。たくさんの競争相手の出現で、その王座はいつのまにか揺らいでいたようです。製造パートナーのP