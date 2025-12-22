【元局アナ青池奈津子のメジャー通信】「人生短いからこそ、愛する人はできる限り甘やかさないと」今オフにマリナーズと５年総額９２５０万ドル（約１４３億円）のＦＡ大型契約を締結し、チーム残留となったジョシュ・ネイラー内野手（２８＝マリナーズ）はカナダ出身で“野球３兄弟”の一番上。世の人々の「理想のお兄ちゃん像」をギュッと詰めて体現したような人なんじゃないかと思う。アイスホッケーをやっていたこともあり