【モデルプレス＝2025/12/22】女優の豊島心桜が、12月22日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）1＆2号の表紙に登場。美しいバストを披露している。【写真】22歳元イマドキガール、艶やか美バストがSEXY◆豊島心桜、美バスト披露情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）のイマドキガールを卒業後、俳優業にも意欲的に取り組む豊島。1st写真集「心桜ばかり」（集英社）が絶賛発売中のほか、ラジオ「オレたちゴチャ・まぜっ！〜