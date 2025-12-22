兵庫県は12月21日、同県姫路市の採卵鶏農場で飼育していた鶏から高病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出されたのを受け、該当する約24万羽すべての殺処分（12月16日開始）を完了したと発表した。鶏舎などの消毒作業を進め、防疫措置も終えた。殺処分した鶏の焼却作業は年内には終える見込み。鳥インフルエンザが発生した養鶏場での防疫作業〈2025年12月16日 兵庫県姫路市〉※画像提供・兵庫県（画像の一部を加工しています）