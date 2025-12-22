「’26年に公開を予定している漫画原作の映画で香取慎吾さん（48）が主演を務めるそうです。コメディ要素の強い家族作品だと聞いています。この映画に元V6の井ノ原快彦さん（49）が出演するといいます。STARTO ENTERTAINMENTのデビュー組タレントが、旧ジャニーズ事務所を退所したタレントと映像作品で共演するのはこれが初めてでしょう」こう語るのは芸能関係者。今回、共演が実現する井ノ原と香取は旧知の仲だ。「2人は同級生で