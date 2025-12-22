資料 高松空港 香川県が19日、高松空港とベトナム（ハノイ）を結ぶ直行便が2026年3月に運航すると発表しました。 2026年3月27日と31日、ベトナム最大手のベトナム航空が170人乗り機材で1往復ずつ運航します。高松空港を発着する旅行商品をJTB、阪急交通社、HIS、穴吹トラベル、高松商運の5社が販売します。 高松空港とベトナムを結ぶチャーター便は、2023年3月にべトラベル航空、2024年3月と8月にはベトジェ