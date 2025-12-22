お互いに文句を言いながらも信じあってる放送開始50周年を迎える伝説のドラマ「俺たちの旅」が来春、ついに映画化する。タイトルは、「五十年目の俺たちの旅」（来年1月9日公開）。映画初監督となる中村雅俊（カースケ）、秋野太作（クズ六）、田中健（オメダ）、岡田奈々（真弓）が2003年のスペシャルドラマ以来となる22年ぶりに再集結する。オメダ役の田中健に聞いた。半世紀を経て復活する伝説の青春ドラマ「五十年目の俺たち