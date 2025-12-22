東京Vの城福浩監督、「超野心的な目標」掲げチーム一丸で更なる成長目指すJ1の東京ヴェルディは12月22日、城福浩監督と契約を更新することで合意したと発表した。来シーズンで就任5年目を迎える指揮官の続投決定に、ファンからは「あなたしかいない！」と反響が沸き起こっている。64歳の城福監督は、FC東京やヴァンフォーレ甲府、サンフレッチェ広島での指揮を経て、2022年6月に東京Vの監督に就任した。2023年にはJ1昇格プレー