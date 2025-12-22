漫才の日本一を決める『M‐1グランプリ2025』の優勝者記者会見が21日、テレビ朝日局内にて開催。念願の優勝を果たしたコンビ・たくろう（赤木裕＆きむらバンド）が出席し、喜びを語った。【写真】 『M-1グランプリ2025』優勝！喜び爆発のたくろう史上最多となる11521組がエントリーした今大会。準決勝にはドンデコルテ、エバース、ヨネダ2000、豪快キャプテン、ヤーレンズ、真空ジェシカ、めぞん、ママタルト、たくろうの9