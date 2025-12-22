◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）中山であれば…と期待を抱かせるのがコスモキュランダ（牡４歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）だ。今年初戦のアメリカＪＣＣ３着の後は、５戦で８着まで。近走の着順だけを見れば、手を出しづらい存在だが、札幌記念は追い切りの動きから本調子に程遠い状態。前２走（天皇賞・秋、ジャパンＣ）は長い直線が待ち受ける東京で、持ち味が生