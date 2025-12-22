日本の主力ロケット「Ｈ３」８号機が２２日午前１０時５０分頃、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた。ロケットは約３０分後、搭載した内閣府の測位衛星「みちびき」５号機を分離して軌道に投入する計画だ。打ち上げは当初、今月７日の予定だったが、ロケットの姿勢や速度を測る機器に不具合が見つかったため延期された。その後、機器を交換して１７日に再度打ち上げを目指したが、地上の冷却設備のトラブルで打ち