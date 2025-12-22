食物アレルギーに配慮した「特定原材料7品目 アレルギー対応クリスマスパーティ」がこのほど、ホテルグランヴィア広島（広島市）で開かれ、家族連れなど60人が参加した。米粉で仕上げたアメリカンドッグやピザ、豆乳を使ったホワイトチョコのデザートなど30種類の料理が並び、参加者はバイキング形式で好きな料理を取って楽しんだ。このイベントはホテルグランヴィアとフードマリコとの共催で、この日が13回目。あいさつに立