国土の8割以上を農地が占める欧州西端の島国アイルランドは、酪農でも長い歴史を持つ乳製品の一大生産国だ。高品質な乳製品を140か国以上に輸出している。年間平均240日間を牧草地で過ごす乳牛は、飼料の95％が栄養豊かな自然の牧草だ。家族経営の伝統的な酪農法によりたっぷり愛情を注がれた乳牛から採れる生乳と、優れた先進技術、さらに国家的サステナビリティプログラムにより、世界で信頼される乳製品が生み出されている。