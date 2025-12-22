モナコに所属する日本代表MF南野拓実の負傷状況が心配されている。モナコはクープ・ドゥ・フランスのラウンド32でオセールと対戦し、2-1の勝利を飾った。そんなこの試合に南野はスタメン出場を果たしたが、36分に左膝を痛め交代を強いられた。交代する際に担架で運ばれ、両手で顔覆うような姿を見せた南野の状態を心配する声が挙がっているなか、仏『L'Équipe』は「膝が地面に引っかかり、南野選手は担架で運ばれるまで数分間