21日よりモロッコでスタートしたアフリカ・ネイションズカップ2025。この大会でアルジェリア代表GKとしてメジャートーナメントデビューすると期待されているのがグラナダ所属のルカ・ジダンだ。フランスサッカー界のレジェンドであるジネディーヌ・ジダンの息子としても有名なルカは、世代別代表ではフランスを選択していた。しかしA代表はアルジェリアを選択し、10月の2026W杯アフリカ予選のウガンダ戦でデビューを果たしている。