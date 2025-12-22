◆リーガロイヤルホテル大阪のいちごアフタヌーンティー。ムース、ガトーショコラ、ミニパフェ、紅茶やセイボリーまでいちご尽くし※画像のプレートは2名分のイメージですリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションの1階「メインラウンジ」にて、春のいちごが主役の「いちごアフタヌーンティー 〜春のいちごパレード！〜」を開催。期間は、2026年2月16日（月）から5月6日（水・休）まで。いちごの魅力満載のスイーツには