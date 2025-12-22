◆銀座三越のイルミネーション＆当日ケーキに注目！銀座の夜空に映えるイルミと140種以上のケーキが予約なしで買える※画像はイメージ銀座三越では、2026年2月17日（火）までの期間、9階「銀座テラス／テラスガーデン」にて、3Dマッピング技術で投影する「GINZA Winter Illumination」が実施される。また、12月23日（火）から25日（木）の3日間は、クリスマスケーキを含む16ブランド140種以上のケーキを新館7階 催物会場にて販売。