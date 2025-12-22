２２日朝、大阪府堺市の住宅で火災がありました。高齢の男女２人が病院に搬送され、男性は心肺停止の状態で重体です。午前８時すぎ、堺市堺区大浜北町で「一般住宅から煙が出ていて、爆発音もする」という内容の通報が近くの住民から消防にありました。消防によりますと、消防車両１９台が出動し、火は約２時間後に消し止められましたが、現場からは高齢の男性が心肺停止の状態で発見され、病院に搬送されました。また、女性