２１日にテレビ朝日系で生放送された漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」の決勝（午後７時〜１０時１０分）が、関東地区で世帯平均視聴率１６・２％を記録したことが２２日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は１１・４％。番組開始の午後６時半から７時までの時間帯は世帯平均１１・５％、個人８・２％。番組の瞬間最高視聴率は午後１０時５分、世帯１９・０％、個人１２・８％をマークした。関西地区