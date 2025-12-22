俳優の藤原竜也（43）が、21日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。酔っ払うと出る“悪癖”を明かした。藤原と親交の深い吉田鋼太郎がVTR出演し、若かった頃の藤原について「ガキ大将的な要素が非常にある人ですよね」と紹介。「お酒を飲んでて自分の調子が出てくると、人を夜中であろうが何だろうが電話をかけて呼び出す。とにかく行くまで電話が鳴り続けますので、しつこいなんても