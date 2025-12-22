フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が、全日本選手権閉幕から一夜明けた２２日、都内で取材対応。史上５人目の５連覇を達成し、２６年ミラノ・コルティナ五輪代表に内定した坂本は「今回は、全日本をやりきったことが大きすぎて。一瞬、五輪シーズンを忘れてしまうような。五輪が決まったというより、これが最後ということが強くて、泣けてきました」と、現役最後となった大会を振り返った。ショートプログラム