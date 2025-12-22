米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使は２１日、米フロリダ州で、ウクライナを侵略するロシアのキリル・ドミトリエフ大統領特別代表と２日連続となる協議を行った。ウィトコフ氏はこの３日間、ウクライナ高官とも断続的に協議。自身のＸ（旧ツイッター）では、いずれの協議も「生産的で建設的だった」と投稿したが、具体的な成果には言及しなかった。ウィトコフ氏は、ロシアとの協議を巡るＸの投稿で、「ロシアは、ウク