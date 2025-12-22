海上自衛隊の最新鋭のもがみ型護衛艦の命名・進水式が小泉防衛大臣も出席して長崎市で行われました。（小泉防衛相：本艦は『よしい』と命名する三菱重工業長崎造船所で行われた護衛艦の命名・進水式には、小泉大臣をはじめ約200人が出席しました。最新のもがみ型護衛艦「よしい」は、全長133メートル、排水量3900トンで、岡山県を流れる吉井川から命名されました。最新のステルス性を有し、コンパクトな船体が特徴で機雷戦に対応す