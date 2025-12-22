【遊戯王カードゲーム商品】 2026年4月 価格改定予定 コナミデジタルエンタテインメントは、「遊戯王カードゲーム」の2026年4月以降発売する商品について、価格改定を発表した。 改訂後の価格は176円のブースターパックが198円、385円のブースターパックが396円。「デュエリストカードプロテクター」は70枚入りが660円から770円