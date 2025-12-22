間宮祥太朗と新木優子がW主演するドラマ「良いこと悪いこと」（日本テレビ系）の最終話が、20日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）「週刊アポロ」に、同級生の連続殺人事件で「ただ1人生き残ったいじめのリーダー格・A氏」として高木将（間宮）の記事が掲載される。同誌の記者・東雲晴香（深川麻衣）は、猿橋園子（新木）に自身が記事を執筆したことを告白。東雲もいじめが原因で不登校になった過去があり、転校