【新華社ウルムチ12月22日】中国新疆ウイグル自治区の阿拉山口口岸（通関地）でこのほど、エネルギー大手の中国石油天然気集団（CNPC）が生産したジェット燃料440トン余りが通関し、カザフスタンへ向けて出荷された。今回の輸出は、総量千トンの対外貿易受注のうちの初回出荷分となる。これは、中国による中央アジア向けジェット燃料の初の輸出事例であり、中国とカザフスタンのエネルギー協力が「資源の導入」から「製品の輸