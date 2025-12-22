【新華社ウルムチ12月22日】中国新疆ウイグル自治区コルラ市を流れる杜鵑河で先ごろ、ハクチョウ400羽余りが集まり、甲高い声で鳴きながら旋回する様子が見らた。同市の巡回監視チーム「ハクチョウ中隊」のメンバーは、ハクチョウが安全に越冬できるように、決まった時間に餌をやるなど、さまざまな保護活動を行っている。野生のハクチョウは今年で連続20年、同市を越冬地に選んでいる。（記者/阿曼）