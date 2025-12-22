女優の大竹しのぶ（68）が22日までに自身のインスタグラムを更新。若手人気俳優らと食事をしたことを明かし、集合ショットを披露した。「リア王で一緒だった鈴鹿央士君と食事に行ってきました」と書き出すと、飲食店での自身と鈴鹿、俳優の勝村政信と女優の西尾まりの4ショットをアップ。「『しのぶさんいつだったらご飯行けますか？』と連絡が来たので、この日ならと言って会うことに。サッカーでまだ繋がってる勝村君も一