漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝が21日、テレビ朝日系で全国生放送された。5年連続決勝戦進出の真空ジェシカが1点差で最終決戦進出を逃した。真空ジェシカは5番手で登場。つかみで、川北茂澄がいきなり「足コキ元気教室です」と切り出し、奇襲を仕掛けた。相方のガクが慌てて「バカが。THE Wの時の後藤（輝基）さんの言い間違え」とツッコミを入れた。ツカミ部分を手厚くし、844点。最終的に845点をたたき出したドン