三重県津市の礎（いしずえ）を築いた戦国武将・藤堂高虎公にちなんで名づけられた「高虎ねぎ」が、19日、高虎公がまつられている津市の郄山神社に奉納されました。去年11月にブランド化された「高虎ねぎ」は、餅好きで知られる高虎公にちなんで、肥料にもち米を精米する過程で出るぬかが使われていて、一般の白ねぎとは一味違いサイズが大きく甘みが強いのが特長です。この日は「高虎ねぎ」の奉納祭が営まれ、収穫された「高