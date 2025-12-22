中日は22日、来季新設するホームランウイング、アリーナシートのシート名称決定を発表した。チケット販売要項については、1月中に中日ドラゴンズ公式サイトなどで発表する予定。▼ ホームランウイング【ライト側】スポンサー：名古屋鉄道株式会社名称：名鉄×ＷＡＯ! ホームランウイング略称：名鉄×ＷＡＯ!ＨＲＷ【レフト側】スポンサー：東邦ガス株式会社名称：東邦ガス 未来のまんなかホームランウイング略称：東邦ガスＨＲＷ